E-Scooter-Aktionstag in Reutlingen: Fünf Regeln zur richtigen Benutzung

Am Freitag wurde der Reutlinger Marktplatz zur "Rennstrecke": Polizei und Stadt veranstalteten gemeinsam einen E-Scooter-Aktionstag zur landesweiten Kampagne "Rideitright".

Auf einem Übungsparcours konnten die unterschiedlichen Roller getestet und der richtige Umgang mit ihnen erlernt werden. Insgesamt gibt es in Reutlingen fünf Hersteller. Die Modelle unterscheiden sich durch Gewicht, Bereifung und Ausstattung. Manche haben drei Reifen, andere sind zusätzlich mit einem Blinker oder einer Alarmanlage versehen. Als Obergrenze habe man sich mit der Stadt auf 150 Fahrzeuge je Hersteller geeinigt, so die Vertreter der Rollerfirmen.

Bei fünf Rollerfirmen können in Reutlingen E-Scooter ausgeliehen werden. Die Akkus werden von den Firmen regelmäßig aufgeladen. SWR Luisa Klink

Fünf goldene E-Scooter-Regeln

Mit der Kampagne soll auf die wichtigsten Regeln aufmerksam gemacht werden und auch andere Verkehrsteilnehmer wie Auto-, Radfahrer oder Fußgänger für die Elektroroller sensibilisiert werden. Die Reutlinger Polizisten Robert Nauthe und Simone Lumpp von der Verkehrs-und Unfallprävention erklärten die fünf wichtigsten Regeln für E-Scooter-Fahrer:

Mindestalter 14 Jahre

Radwege nutzen - sind keine vorhanden, muss man auf der Straße fahren - Fußwege sind tabu

Nur eine Person darf auf dem Roller fahren, zwei sind verboten

Handy während der Fahrt benutzen ist verboten

Alkohol trinken oder Drogen nehmen ist keine gute Idee - es gelten dieselben Regeln wie für Autofahrer (ein Roller fährt zwischen 6 und 20 km/h und gilt deshalb als Kraftfahrzeug)

Keine Pflicht, aber eine dringende Empfehlung der Polizei: Helm tragen

Sabine Lumpp, Robert Nauthe (Bereich Verkehrs- und Unfallprävention) und Simon Büchler (Bereich Stadtentwicklung) beim E-Scooter-Aktionstag auf dem Marktplatz. SWR Luisa Klink

Unfälle nehmen zu

Mittlerweile gibt es die elektrischen Tretroller schon seit drei Jahren auf den Straßen. Einerseits sind sie sehr praktisch und umweltfreundlich, andererseits bringen sie aber auch einige Gefahren mit sich. Wurden im Jahr 2020 noch fünf Unfälle mit E-Scootern im Kreis Reutlingen registriert, waren es laut der Reutlinger Polizei ein Jahr später schon 21 - davon ereigneten sich allein 20 im Stadtgebiet. Drei Menschen sind dabei schwer verletzt worden. In den meisten Fällen werden die Unfälle von den Rollerfahrern selbst verursacht, heißt es bei der Polizei. Deswegen sei es wichtig, das Fahren erst einmal zu üben und auch einen Helm zu tragen, so Nauthe.

Auf richtiges Abstellen achten

Immer wieder stehen die Roller auch in der Kritik. Ähnlich wie die gelben Fahrräder eines chinesischen Herstellers vor ein paar Jahren, empfinden viele auch die Elektroroller schon als Plage. Ab und an liegen sie achtlos auf dem Gehweg oder der Straße oder werden so abgestellt, dass sie Eingänge, Ausfahrten oder Gehwege blockieren.

Laut der Vertreter der Reutlinger Rollerfirmen könnten die E-Scooter auch ohne App-Aktivierung zur Seite geschoben werden. Dies ist allerdings nur eingeschränkt möglich, da sie je nach Hersteller bis zu 30 Kilogramm wiegen. Insbesondere die in Reutlingen angebotenen Elektro-Fahrräder sind mit 40 bis 50 Kilogramm besonders schwer. Sollten sie im Weg stehen, müssten sie zwingend angehoben werden, da sich der Vorderreifen im nicht aktivierten Zustand nicht bewegen lässt. Gäbe es spezielle Stellen, an denen die Roller abgestellt werden müssten, könnte das Problem gelöst werden, sagt die Polizeibeamtin Sabine Lumpp. Die Kehrseite der Medaille sei aber, dass dann ein spontanes Abstellen nicht mehr möglich sei und das gerade den Reiz ausmache.