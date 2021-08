per Mail teilen

Am Freitag soll eine Röhre des B27-Tunnels in Dußlingen (Kreis Tübingen) für den Verkehr geöffnet werden. Er war nach einem heftigen Unwetter stark beschädigt worden.

Der Tunnel der B27 bei Dußlingen soll am Freitag teilweise offen sein. SWR

Nach Instandsetzungsarbeiten an der Betriebstechnik, die unter anderem Beleuchtung und Verkehrszeichen steuert, erhält eine Röhre nun eine Teilfreigabe. Ab Freitag soll der Verkehr wieder durch den Tunnel von Tübingen nach Balingen rollen. Dadurch würden die stark frequentierten Umleitungsstrecken entlastet. Nach Informationen des Regierungspräsidiums Tübingen sollen Ende des Jahres alle Arbeiten abgeschlossen und der Tunnel wieder in beiden Richtungen befahrbar sein.

Instandsetzung des B27-Tunnels dauert länger

Die Freigabe des Tunnels hatte sich immer wieder verzögert. Eigentlich sollte dies schon am Donnerstag passieren. Aber wichtige Ersatzteile seien verspätet geliefert worden, so das Regierungspräsidium. Die Instandsetzung war umfangreicher als zunächst angenommen. Voraussetzung für die Freigabe des Tunnels war laut Regierungspräsidium, dass vorher alle Sicherheitstests bestanden werden. Da gebe es strenge gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen.

Erdwall gegen Überflutungen vorgeschlagen

Ein Unwetter Ende Juni hatte den B27-Tunnel beschädigt. Er war bis zur Decke mit Wasser voll gelaufen. Ein Zufluss der Steinlach war in kürzester Zeit zu einem breiten, reißenden Strom geworden, der wie ein Wasserfall in den Tunnel stürzte. Mitgeschwemmte Steine blockierten die Pumpen im Tunnel, so dass er voll laufen konnte. Damit dies nicht noch einmal passiert, hatte Dußlingens Bürgermeister Thomas Hölsch einen Erdwall vorgeschlagen.