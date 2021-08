Die starken Gewitter am Sonntagnachmittag haben in der Region offenbar nur geringe Schäden angerichtet. Nach vorläufigen Angaben von Feuerwehr und Polizei gab es im Kreis Reutlingen zwei Brände durch Blitzschlag. Dabei entstand an einem Zweifamilienhaus in Pliezhausen-Gniebel ein Schaden von rund 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Einige wenige Wasserschäden gab es in Dettingen/Erms. Im Kreis Tübingen beschädigte der Sturm in Dettenhausen ein Dach. Im Raum Rottenburg mussten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume beseitigt werden, ebenso im Zollernalbkreis. In den Kreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar wurden nach ersten Informationen der Polizei mehrere Keller überschwemmt. Der Freudenstädter Kreisbrandmeister meldete keine Unwetterschäden.