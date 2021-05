Der Ziegelberg bei Nagold im Nordschwarzwald ist beliebt bei Spazier- und Frischluftfans. Doch spazieren ist dort an vielen Stellen verboten. Darauf weist die Stadt jetzt hin. Denn der Ziegelberg ist ein Naturschutzgebiet: ein alter Steinbruch, in dem seltene Vögel und Heuschrecken leben. Manche Stellen sind mit Zäunen abgesperrt, auch weil bisweilen Felsbrocken aus den offenen Seilwänden fallen, so die Stadt. Jetzt will sie weitere Schilder aufstellen, die auf das Durchgangsverbot im Naturschutzgebiet Ziegelberg hinweisen. Für das Gelände drumherum bittet die Stadt Nagold: Bleiben Sie auf den Wegen und lassen Sie Ihre Hunde nicht von der Leine.