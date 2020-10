per Mail teilen

Zwei Menschen sind am Sonntag durch einen Steinschlag in der Nähe des Wanderparkplatzes der Burg Hohenneuffen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat ein 33-jähriger Kletterer an einem Felsen lockere Steine gelöst. Dabei wurden seine Schwester und ihr neunjähriger Sohn, die unterhalb des Felsen standen, von Steinen getroffen und schwer verletzt. Der Kletterer verletzte sich beim Sturz leicht. Die Bergwacht brachte die Verletzten aus dem Wald.