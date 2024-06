Die Journalistin Dunja Hayali spricht bei der Mediendozentur der Uni Tübingen über eigene Erfahrungen im Job. Eingeladen haben das Institut für Medienwissenschaft und der SWR.

Die Journalistin Dunja Hayali spricht am Dienstag bei der Tübinger Mediendozentur um 18:30 Uhr im Festsaal der Universität über Debattenkultur. Bis zu 1.000 Zuhörer und Zuhörerinnen werden allein in dem Saal erwartet. In Hayalis Vortrag, der auch im Live Stream zu hören sein wird, geht es um die neue Macht des Populismus. Es geht um die Kunst des Streitens. Und das in einem Kommunikationsklima, das von der Sofort-Verurteilung von Andersdenkenden und Anderslebenden geprägt ist. Hayalis Rede steht unter dem Titel: "Wenn der Dialog endet, können wir alle einpacken".

Hayali bekommt Morddrohungen

Hayali, deren Eltern aus dem Irak kommen, ist selber rassistischen und sexistischen Anfeindungen ausgesetzt. Seit Jahren erhält die 50-Jährige Morddrohungen und wird in den sozialen Medien attackiert. Trotzdem weicht sie der Debatte und dem Streit nicht aus. Sie spricht mit AfD-Anhängern, interviewt Neo-Nazis und Corona-Leugner. Ihr geht es um den Dialog in der Breite der Gesellschaft. Es gelte, so Hayali, "die Meinungen anderer auszuhalten, ohne sie pauschal und vorschnell abzuwerten." Man solle erst einmal verstehen, zuhören und sich ein Urteil bilden.

Universität Tübingen: Eintritt zum Vortrag frei

"Dunja Hayalis Eintreten für den Dialog, der Einsatz für eine andere Debattenkultur, das Bemühen um den kommunikativen Brückenbau in den Zeiten von Hass und Hetze trifft ganz offenkundig einen Nerv", so der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der SWR-Studioleiter Marcel Wagner, die gemeinsam durch die Veranstaltung führen. Die Universität betont: Alle Interessierten sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Die Eintrittskarten werden in der Neuen Aula auf dem Geschwister-Scholl-Platz ab 17:00 Uhr, ausgegeben. Der Einlass startet um 17:30 Uhr. Pro Person kann nur eine Eintrittskarte vergeben werden. Rucksäcke und größere Taschen sollten an der Garderobe im Foyer abgegeben werden.

Wer ist Dunja Hayali?

Dunja Hayali ist eine der bekanntesten Journalistinnen Deutschlands. Die 50-Jährige studierte an der Deutschen Sporthochschule Köln und arbeitete schon als Moderatorin für unterschiedliche Formate und Sender. Seit 2010 ist sie Hauptmoderatorin des "ZDF-Morgenmagazins" und sie moderiert das "heute journal". Für ihre journalistische Arbeit und den Einsatz für eine andere Debattenkultur erhielt Dunja Hayali zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem die Goldene Kamera in der Kategorie "Beste Information", das Bundesverdienstkreuz und den Walter-Lübcke-Demokratiepreis.

Livestream:

Die Rede wird auch in den Hörsaal 9 der Neuen Aula, Geschwister-Scholl-Platz übertragen und kann im Livestream verfolgt werden:

Mediendozentur 2024 - Dunja Hayali