Er ist ein Macher und wollte helfen. Klaus Werz aus Dettingen/Erms bestellte kurzfristig 170.000 Masken in Asien. Allerdings fehlte das Prüfzeichen. Jetzt stapeln sich Kisten voller Masken bei ihm.

Klaus Werz läuft ein wenig ratlos durch seine Werkstatt in Dettingen (Kreis Reutlingen). In jeder Ecke stehen riesige Pappkisten mit den Schriftzügen "made in China" und "protektiv masks". Seit einer Urlaubsreise in Asien hat er einige gute Kontakte. Als in Europa vor über einem halben Jahr die Masken knapp werden, kombiniert er blitzschnell und versucht über diese Schiene etwas zu organisieren. Er erfährt von einer Person, die Masken für Krankenhäuser in den USA produziert.

Altersvorsorge in Masken angelegt

Der Sanitär- und Heizungsbaumeister aus Dettingen will helfen und nimmt Kontakt zu Krankenhäusern in der Region auf. Deren Reaktion bestätigt ihn darin, viele Masken zu kaufen. Denn zu diesem Zeitpunkt besteht noch ein Engpass: alle Krankenhäuser und medizinischen Kräfte brauchen schnell, möglichst viele Masken. Deshalb überlegt Klaus Werz nicht mehr lange, nimmt das Geld seiner Altersversorgung und kauft für über 200.000 Euro Masken in China ein.

"Ich hab gedacht, das muss so sein. Ich habe die Kontakte und Deutschland bekommt keine Masken." Der Handwerker Klaus Werz aus Dettingen/Erms

Allerdings kommen seine Masken zu spät. Die Krankenhäuser sind längst versorgt. Er hat keinen Vertrag mit ihnen gemacht. Jetzt stapeln sich Kisten mit 170.000 Masken in seiner Werkstatt. Werz ist verzweifelt, den Tränen nahe. Doch er weiß auch, dass er alle Zweifel ausgeblendet hat.

"Im Endeffekt bin ich selber schuld, ich habe mit einem Kaufmann darüber geredet. Der hat gesagt: Du bist nicht ganz bache, lass doch die Finger davon. Das ist wie wenn ich Badewannen kaufe, sagte der zu mir." Der Sanitärspezialist Klaus Werz aus Dettingen/Erms

Aber kann er nicht aus seiner Haut – wenn jemand ein Problem hat, dann müsse er eben helfen. Jetzt aber braucht er mal Hilfe. Irgendwie muss er diese 170.000 Masken loswerden. Es gibt nur einen kleinen Haken: auf den Masken steht nicht FFP2-Maske. Zertifiziert sind sie nur für amerikanische Krankenhäuser.

Zertifizierung nachgereicht

Inzwischen hat der TÜV-Rheinland diese Sorte von Masken zertifiziert. Sie seien jetzt mit Brief und Siegel genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als FFP2-Masken. Nun braucht Klaus Werz nur noch jede Menge Leute, vielleicht sogar Unternehmen, die ihm diese Masken abkaufen.