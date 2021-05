Ende April fuhr der Student Valentin Machard für Dreharbeiten im Rahmen eines Studienprojekts von Freiburg nach Straßburg. Zur Sicherheit machte er wie mit anderen vereinbart auch dort noch einen Corona-PCR-Test.

O-Ton Ich machte mir keine Sorgen, weil ich am Morgen einen Schnelltest an der Grenze in Kehl gemacht habe, der war negativ. Der PCR-Test war für mich nur eine Formalität. Aber leider war er positiv. Also die Konsequenz dieses PCR-Tests in Straßburg war, dass ich nicht mehr nach Deutschland reisen konnte, wo ich lebe, wo ich studiere, ich war wie verloren.

Zu den Eltern in Frankreich konnte er nicht, weil sie noch nicht geimpft sind. Bei seinem Studienkollegen in Straßburg wollte er nicht zehn Tage unterkommen, weil dieser negativ war und er ihn nicht anstecken wollte. Und das französische Gesundheitsamt ?

O-Ton Sie haben mir zuerst gesagt, okay, sie nehmen ihren Wagen und sie fahren über die Grenze bis nach Hause ohne Stop zu machen. Das war Quatsch!

Immerhin hat das französische Gesundheitsamt in einem Straßburger Industriegebiet ein Hotel angemietet für solche Quarantäne-Fälle. Die Behörde bezahlt Unterbringung und Verpflegung. Geholfen hat aber vor allem das Rote Kreuz:

O-Ton Ich hatte fast keine Klamotten, also haben sie mir Klamotten gegeben. Und ich hatte auch keinen Wagen, und sie haben mich mit ihrem Krankenwagen ins Hotel gebracht. Das war eine sehr starke Solidarität in dieser sehr schweren Phase des Jahres.

Für den Journalistik-Kurs der Uni Freiburg hat es erst mal auch Stress gegeben, weil sich die anderen Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen, mit denen Valentin in Kontakt war, auch testen mussten. Die Pressestelle schreibt zu dem Fall:

O-Ton Der Studiengangkoordinator hat am 28. April 2021 abends erfahren, dass der Student positiv getestet wurde. Daraufhin hat der Koordinator wie vorgesehen die „Koordinierungsstelle Corona“ der Universität informiert und wurde unverzüglich von der Stabsstelle Sicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit zum weiteren Vorgehen angewiesen und beraten. Bis heute ist aus dieser Gruppe kein weiterer positiver Fall bekannt.

Die einzigen Menschen, die Valentin Machard seit Ende April real gesehen hat, sind der Hoteldirektor und eine Krankenschwester, die jeden Tag kommt und Fieber misst. An seinem Unikurs nimmt er online weiter teil. Nach einigen Tagen Krankheit hat der junge Student nun keine Symptome mehr. Jetzt zählt nur noch durchhalten bis zum Ende der Quarantäne:

O-Ton Es spielt wirklich mit den Nerven, dieses Covid 19. Das war wirklich ein Kampf gegen die Krankheit. Ich fühle mich nach 10 Tagen Isolation ein bisschen müde, es ist wirklich schwer, alleine zu sein. also ich muss noch einige Tage warten, aber ich hoffe trotzdem, die Freibheit wieder zu finden.