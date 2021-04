per Mail teilen

Der Rechtsextremist Attila Hildmann hat die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle beschimpft. In sozialen Netzwerken bezeichnete er sie als "jüdische Pharmahure", die mit "Judenratte Palmer" zusammenarbeitet.

Erst hetzte der deutschlandweit bekannte Rechtsextremist Hildmann gegen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne), jetzt ist die Pandemiebeauftragte, die Notärztin Lisa Federle, das Opfer. Es sei geschmacklos, sie als jüdische Pharmahure zu bezeichnen, sagte Federle dem SWR am Dienstag.

Hintergrund der Hetze ist die Corona-Strategie der Stadt Tübingen und das Engagement, das hinter der Modellstadt steht. Gegen Hildmann wird wegen Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt. Er ist vor der Polizei in die Türkei geflohen. Auch in Tübingen ermittelt die Polizei. Lisa Federle ist entsetzt, will sich aber nicht unterkriegen lassen.

Hildmann attackiert Politiker und Persönlichkeiten regelmäßig in seinem Podcast-Kanal. Er hat über 100.000 Abonnenten. Angst hat Federle zwar nicht, sieht die Bedrohung durch die sozialen Medien in Pandemiezeiten aber zunehmend als Problem.

Federle: Pandemie fördert Extreme

Die Notärztin spürt die starke Verunsicherung in der Gesellschaft. Die Pandemie habe Einfluss auf die Psyche der Menschen und die damit verbundenen Extreme.

"Je länger die Pandemie geht, desto mehr gibt es diese Extreme. Leute, die dich quasi zur Frau des Jahres vorschlagen und Leute, die dir alles an den Hals wünschen." Lisa Federle, Tübinger Notärztin

Polizei prüft Gefährdung

Von Hildmanns Anfeindungen will sich Lisa Federle nicht beirren lassen. Als Mit-Initiatorin der Tübinger Corona-Schnelltest-Modelle steht sie hinter der Sache und möchte den Menschen in der Corona-Krise weiter helfen. Die Kriminalpolizei in Reutlingen prüft aber, ob nicht doch eine Gefährdung besteht und ein Schutz für die Pandemiebeauftragte Federle nötig ist.