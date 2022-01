per Mail teilen

Die Polizei hat bei einer großangelegten Drogenrazzia am Mittwochmorgen 20 Objekte durchsucht, unter anderem auch ein Wohnhaus in Balingen (Zollernalbkreis). Wie die Essener Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte, wurden dabei aber nur wenige Beweismittel gefunden. Bei der Aktion mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen kamen Sondereinsatzkommandos, ein Hubschrauber und ein gepanzertes Fahrzeug zum Einsatz. Mehrere Personen wurden festgenommen.