Fahnder haben bei einem 37-Jährigen am Mittwochabend in Tübingen 60 Gramm Kokain, mehrere hundert Euro Bargeld und ein Messer gefunden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten sie mehrere tausend Euro mutmaßliches Drogengeld. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.