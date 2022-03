Drei mutmaßliche Drogendealer inhaftiert

Das Amtsgericht Hechingen (Zollernalbkreis) hat Haftbefehl gegen drei Männer im Alter zwischen 25 und 28 Jahren erlassen. Sie sollen die überörtliche Rauschgift-Szene mit kiloweise Drogen versorgt haben. Die Rauschgift-Ermittler der Kriminalpolizei in Balingen waren dem Trio schon länger auf der Spur. Dabei stießen sie auch auf eine Wohnung in Hechingen. Die sollen die drei Verdächtigen als Drogenversteck angemietet haben. Am Donnerstag vergangener Woche wurde die durchsucht. Dabei fanden die Ermittler unter anderem ein Kilo Marihuana. Insgesamt, so die Polizei, sollen die drei über längere Zeit und in einem weiterem Umkreis kiloweise Drogen abgesetzt haben. Alle sind bereits wegen Drogenvergehen polizeibekannt und sitzen jetzt in Untersuchungshaft.