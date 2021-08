In Reutlingen sind drei junge Männer festgenommen worden. Polizei und die Staatsanwaltschaft in Tübingen werfen ihnen vor, gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt zu haben. Ein Hinweis hatte die Kripo auf die Spur der drei im Alter zwischen 23 und 30 Jahren geführt. Der Jüngste wurde daraufhin direkt beim Verkauf von Drogen erwischt. Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei 1,5 Kilogramm Marihuana, außerdem Amphetamin, Ecstasytabletten und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Auch in den Zimmern der beiden anderen Männer in einer Reutlinger Flüchtlingsunterkunft wurden Drogen gefunden. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.