Die Polizei hat vier Personen aus Rottweil, Spaichingen und Immendingen (Kreis Tuttlingen) festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Monatelang hatten die Beamten der Kriminalpolizei Rottweil zuvor die Drogenszene beobachtet. Auf die Spur der mutmaßlichen Dealer kam die Polizei im April nach der Festnahme eines afghanischen Asylbewerbers, der in der Rottweiler Innenstand mit Heroin aufgegriffen wurde. Nachdem dort in den letzten Wochen offenbar vermehrt Heroin und Kokain verkauft wurden, griffen die Beamten am Donnerstag zu. Vier Verdächtige kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. In den Wohnungen wurden Drogen sichergestellt.