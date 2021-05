per Mail teilen

Ein Unbekannter hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in einer Kirche in Villingen-Schwenningen einschließen lassen. Nach einer Weile klaute er ein paar Euro aus einem Spendenfach. Danach warf er mit einem Kerzenständer eine Scheibe ein und kletterte ins Freie. Der Sachschaden, den er dabei angerichtet hat, beläuft sich auf einige hundert Euro.