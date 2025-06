Ein dreijähriges Mädchen ist in Burladingen von einem Jugendlichen angefahren und schwer verletzt worden. Der flüchtete - die Polizei hat schnell reagiert.

Ein dreijähriges Mädchen ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Burladingen (Zollernalbkreis) mit einem Motorroller-Fahrer zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Kind aus einer Hofausfahrt auf die Straße gerannt und wurde dabei von dem Roller erfasst. Das Kind sei so schwer verletzt worden, dass es mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Fahndung in Burladingen: Fahrer lässt Roller zurück

Der mutmaßliche Unfallverursacher ist laut Polizei 15 Jahre alt. Er sei ohne gültiges Kennzeichen unterwegs gewesen. Nach dem Unfall habe er den Roller und seinen Helm zurückgelassen und sei zu Fuß geflüchtet.

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, nach einem solchen Unfall werde grundsätzlich eine Fahndung nach dem Fahrer eingeleitet. Bei dieser Fahndung hat die Polizei den 15-Jährigen im Laufe des Abends gefunden. Wie es dem Mädchen mittlerweile geht, dazu macht die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen zum Unfall laufen noch.