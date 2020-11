per Mail teilen

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag am Ortseingang von Unterreichenbach im Kreis Calw bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war er zu schnell in eine Kurve gefahren, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem PKW zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Auch die beiden Insassen des PKW mussten ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war über drei Stunden komplett gesperrt.