Drei Schwerverletzte bei Kollision zweier Autos

Bei einer Kollision zweier Autos auf einer Kreuzung bei Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Wagen begann sofort zu brennen, wie die Polizei mitteilte. Durch das "beherzte Eingreifen eines Zeugen" habe das darin sitzende ältere Ehepaar gerettet werden können. Der Fahrer des Autos habe auf der sogenannten Withaukreuzung - dort treffen die B463 und die K4718 aufeinander - vermutlich die Vorfahrt missachtet, hieß es. Er sei ungebremst in die Kreuzung gefahren, obwohl sich dort eine Stop-Stelle befinde. In dem anderen Wagen saß ein 28-Jähriger am Steuer, der wie das Ehepaar in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Bundesstraße zwischen Horb und Calw war zeitweise gesperrt. Zudem gab es offenbar einen Umweltschaden: Mit Öl verunreinigtes Löschwasser gelangte ins Erdreich.