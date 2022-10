Überraschendes Ergebnis bei Bürgermeisterwahl in Waldachtal

In Waldachtal, Kirchentellinsfurt und Hirrlingen sind am Sonntag Bürgermeisterwahlen gewesen. In einer Gemeinde davon gab es eine herbe Enttäuschung für die Amtsinhaberin.

In Waldachtal (Kreis Freudenstadt) hat Annick Grassi nicht die erforderliche absolute Mehrheit erreicht und damit ihren Wiedereinzug ins Rathaus knapp verfehlt. Sie erreichte nur 49 Prozent der Stimmen und muss sich nun im zweiten Wahlgang behaupten. Der Salzstettener Ortsvorsteher, Friedrich Hassel, erhielt auf Anhieb 36 Prozent. Nikolaus Geiger, Offizier des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr, kam auf 14 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent. SWR Reporterin Anette Hübsch berichtet über die Bürgermeisterwahlen: Simon König ist Bürgermeister von Hirrlingen Das Wahlergebnis in Hirrlingen (Kreis Tübingen) ist dagegen eindeutig: dort erhielt Simon König 98 Prozent der Stimmen. Als Gemeinderat führte er bereits übergangsweise die Amtsgeschäfte seines Vorgängers Christoph Wild, der vorzeitig sein Amt aufgegeben hatte. Die Wahlbeteiligung in Hirrlingen lag bei 52 Prozent. Anmerkung der Redaktion In einer früheren Fassung dieses Textes hieß es, Christoph Wild habe sein Amt vorzeitig aufgeben müssen. Das ist nicht korrekt. Der frühere Bürgermeister von Hirrlingen (Kreis Tübingen) hat sein Amt aus freien Stücken niedergelegt. Wild räumte seinen Posten eineinhalb Jahre vor Ende der Amtszeit, weil er als Abteilungsleiter zur Landeswasserversorgung in Stuttgart wechselte. Keine Überraschung in Kirchentellinsfurt In Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) ist Bernd Haug mit 85 Prozent der Stimmen als Bürgermeister bestätigt und für seine zweite Amtsperiode gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent. Einziger Gegenkandidat war der landesweit auftretende Dauerkandidat Samuel Johannes Speitelsbach.