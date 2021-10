Universität Tübingen muss 3G-Regel kontrollieren

An der Universität Tübingen wird im neuen Semester wieder hauptsächlich in Präsenz gelehrt. Allerdings gilt für Unis und Hochschulen in BW die 3G-Regel. Kontrollen sind vorgesehen.

Hörsaal statt Laptop: Das Wintersemester im Oktober soll an der Universität Tübingen wieder hauptsächlich in den Unigebäuden stattfinden. Dies gilt aber nur für Studierende, die geimpft, genesen oder getestet sind. Das soll stichprobenartig überprüft werden. Dozent überprüft 3G-Regel Das von der Universität Tübingen entwickelte Modell sieht vor, dass in jeder Lehrveranstaltung bei zehn Prozent der Studierenden einmal pro Woche der 3G-Status geprüft werden muss. Die Prüfung übernimmt der Dozent, die Studierenden werden zufällig ausgewählt. Wer keinen gültigen Nachweis hat, darf an der Präsenzveranstaltung nicht teilnehmen. Das Ganze ist ein Modellversuch und wird wissenschaftlich begleitet. Rektor Engel: hohe Impfquote an Uni Der Rektor der Uni Tübingen verwies auf die hohe Zahl der Geimpften unter den Studierenden. Zudem sei allen Neuen, die in diesem Herbst erstmals an die Universität kämen, eine Impfung gegen Covid-19 angeboten worden. Bernd Engler, Rektor der Universität Tübingen (Archiv) Pressestelle Universität Tübingen Eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung habe ergeben, dass 74 Prozent der mehr als 4.000 befragten Studierenden bereits Anfang August vollständig geimpft waren. Weitere 18 Prozent hatten zumindest die erste Impfung erhalten. Dies lässt laut Engler darauf schließen, dass die Universität Tübingen mit einer außerordentlich hohen Impfquote ins Wintersemester startet. Ihm sei bewusst, dass Impfen alleine keinen vollständigen Schutz biete, so Engler, aber es gebe ja andere Reglen, wie Maskenpflicht, Lüften, Schnelltests. "Ich denke, eine kluge Kombination unterschiedlicher Schutzmaßnahmen ist daher der richtige Weg, um in den kommenden Monaten wieder mehr Präsenz in Forschung und Lehre sowie mehr Begegnung im universitären Alltag wagen zu können." Hochschule Reutlingen geht anderen Weg An der Hochschule Reutlingen geht man einen anderen Weg. Dort können die Studierenden in einer App auf dem Smartphone ihren Impf- oder Testnachweis hochladen und müssen ihn von der Hochschule verifizieren lassen. Auch an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen weisen die Studierenden ihren 3G-Status per App nach.