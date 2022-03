Drei Frauen wollen Rektorin der Uni werden

per Mail teilen

Die Tübinger Universität bekommt zum ersten Mal eine Frau an die Spitze. Die Findungskommission hat laut Mitteilung ausschließlich Frauen als Kandidatinnen für die Nachfolge des scheidenden Rektors Engler ausgewählt. Folgende Kandidatinnen stehen für das Amt der Rektorin zur Wahl: Beatrix Busse, Englisch-Professorin an der Uni Köln, Karla Pollmann, Professorin für Theologie und Klassische Philologie von der Uni Bristol sowie Monique Scheer, Professorin für Empirische Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen. Die drei Kandidatinnen werden sich Ende März den Studierenden, dem Senat und dem Universitätsrat vorstellen. Die Wahl ist im Oktober.