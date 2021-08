Ein Stocherkahn ist am Sonntag auf ein Stauwehr zugetrieben und hat einen Großeinsatz von Rettungskräften verursacht. Der Bootsführer war über Bord gegangen.

Auf dem Neckar in Tübingen ist es am Sonntag zu einem Großeinsatz von Polizei, DLRG und Feuerwehr gekommen. Ein Stocherkahn war in Richtung eines Stauwehrs abgetrieben. Laut Polizei war der Bootsführer bei einem Wendemanöver bei starker Strömung ins Wasser gefallen, so dass der Kahn mit neun Insassen führerlos auf das Stauwehr zutrieb. Mehrere Passanten seien zu Hilfe geeilt und hätten den Kahn in ein Becken neben dem Wehr manövrieren können, so ein Feuerwehrsprecher. Offenbar befand sich der Stocherkahn bereits unmittelbar vor dem Eingang zu den Turbinen. Nach ihrem Eintreffen benachrichtigte die Feuerwehr die Tübinger Stadtwerke, die die Maschinen sofort abschaltete. Dadurch verringerte sich die Strömungsgeschwindigkeit.

Rettender Sprung in den Neckar

Ein Teil der Insassen habe sich durch einen Sprung in den Neckar retten können und sei mit Rettungsringen ans Ufer geholt worden, so die Feuerwehr. Eine Person konnte sich kaum noch über Wasser halten. Die eintreffenden Einsatzkräfte zogen den Kahn schließlich ans Ufer, so dass auch die restlichen Insassen von Bord gehen konnten. Bis auf leichte Unterkühlungen blieben alle Stocherkahnfahrer unverletzt.

Jubiläumsfeier auf dem Neckar

Insgesamt hatten sich neun Personen und der Stocherkahnführer auf dem Boot befunden. Die Seniorengruppe hatte sich zu einer Jubiläumsfeier ihrer Studentenzeit in der 1960er Jahren in Tübingen getroffen und die Stocherkahnfahrt gebucht. Die Senioren konnten nach der medizinischen Betreuung in ihr Hotel zurückkehren.