Ärger um Zukunft der Altensteiger Christophorus-Kantorei

Der Schulleiter des Christophorus-Gymnasiums in Altensteig im Kreis Calw hat einen Vorschlag gemacht, der nicht auf Gefallen gestoßen ist: Er möchte den Chor zum Teil ausgliedern.

Michael Nonnenmann ist Chorleiter am Christophorus-Gymnasium in Altensteig. Seit fast 30 Jahren hat er dieses Amt. Und er liebt es. Denn er sieht, wie wichtig das Singen für die Kinder und Jugendlichen ist.

"Es ist gut für ihr seelisches Gleichgewicht. Das merkt man gerade jetzt in der Corona-Zeit."

Chorleiter Michael Nonnenmann steht im Probensaal des Christophorus-Gymnasiums. SWR Theresa Krampfl

Auf die Kinder und Jugendlichen hat die Chorarbeit in der Christophorus-Kantorei laut Nonnenmann aber noch andere Effekte: Sie seien ausgeglichener, weil sie im Singen ihre Emotionen ausdrücken könnten. Auch die Gruppen-Dynamik und die gemeinsamen Erlebnisse wie Konzertreisen prägen fürs Leben. Und diese Vorteile, erzählt Nonnenmann, gibt es nur, weil Chor und Schule eben zusammen gehören.

Schulleiter für Trennung von Chor und Schule

Der Schulleiter des Christophorus-Gymnasiums, Frank Weigand, ist anderer Meinung. Er möchte Schritt für Schritt den Chor ausgliedern. Deshalb ist die Stelle der Chorleitung des Kinderchors seit mehreren Jahren nicht besetzt. In einem Leserbrief im Schwarzwälder Boten schreibt er: Um die Qualität der Kantorei zu erhalten, müssten die Chorleitung und das Konzertmanagement von außen kommen, also nicht aus dem Lehrerkollegium. Unterm Strich sei der Chor für eine staatliche Schule zu aufwendig.

"Dies kann (...) von einem staatlichen Gymnasium nicht ohne ministerielle Sondergenehmigungen geleistet werden."

Mit dem SWR sprechen will Schulleiter Weigand darüber nicht. Dafür der Bürgermeister der Stadt, Gerhard Feeß. Er hat eine klare Haltung zum Vorschlag des Schulleiters. Eine Trennung kommt für ihn nicht in Frage. Das haben sowohl er als auch der Altensteiger Gemeinderat dem Schulleiter so mitgeteilt.

Christophorus-Kantorei international erfolgreich

Den Altensteiger Schulchor gibt’s seit den 60er Jahren, als das Gymnasium noch eine Privatschule war. Damals wurde die musische Bildung dort in den Vordergrund gestellt. In der Zwischenzeit ist die Kantorei international erfolgreich. Vor Corona trat sie in Namibia, Ungarn oder Finnland auf. Sie wurde in den letzten Jahren als bester deutscher Chor ausgezeichnet und gewann auch internationale Wettbewerbe. Damit das so bleiben kann, müssen Chor und Schule zusammenbleiben, finden auch Birgit Ott und Melanie Jocher aus dem Elternbeirat.

Melanie Jocher (links) und Birgit Ott (rechts) vom Elternbeirat des Gymnasiums Altensteig. SWR Theresa Krampfl

Sie finden, es brauche eine Chorleitung, die in der Schule verwurzelt ist, die Kinder kennt und auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Am besten jemanden, der auch in Altensteig lebt und die Gegend versteht. Ihre Kinder singen auch in der Kantorei und genießen die Chorarbeit, gerade weil sie zur Schule gehört. Es gab bereits vor mehreren Jahren eine Petition des Chors mit dem Ziel, dem Kinderchor wieder eine eigene Leitung zu geben - gebracht hat sie nichts.

Trennung von Schule und Chor eher unwahrscheinlich

Da Schulleiter Weigand für seinen Vorschlag wenig Unterstützung bekommt, hoffen Eltern, Gemeinderat und Bürgermeister, dass man die Trennung von Schule und Chor vermeiden kann. Die Stadt als Mitträgerin der Schule müsste zustimmen, was sie nicht tun wird. Noch ist nicht alles entschieden, aber vielleicht hilft es dem Anliegen der Eltern, des Chorleiters und der Stadt, dass der Schulleiter plant, in einem halben Jahr das Altensteiger Gymnasium zu verlassen.

Hörprobe

Die Aufnahme stammt von der CD "Geistliche und weltliche Chormusik" der Christophorus-Kantorei. Der Chor singt "In einem kühlen Grunde" von Max Reger.