In Dettingen bei Rottenburg (Kreis Tübingen) hat Roland Doschka einen ganz besonderer Garten geschaffen. Bekannt wurde er aber auch für seine großen Chagall- und Picasso-Ausstellungen in Balingen. Am Freitag wurde Doschka 80 Jahre alt.

Der Rottenburger Ausstellungsmacher und Kunstexperte plant anlässlich seines 80. Geburtstags eine große Chagall-Ausstellung in Lindau. Doschka setzt damit eine Tradition fort, die er in den 1980er und 1990er Jahren in Balingen (Zollernalbkreis) begonnen hatte. Seine Ausstellungen dort, mit Werken französischer Impressionisten, lockten viele Menschen nach Balingen. Allein zu Monet kamen 200.000 Besucher. Bis heute zählen die Ausstellungen zu den erfolgreichsten in Baden-Württemberg. Chagall in Lindau Auch seine Ausstellungen in Lindau haben Tradition. Im Stadtmuseum Cavazzen zeigte Doschka in den vergangenen zehn Jahren Werke von Picasso, Klee, Nolde oder Macke. Viele stammen von privaten Sammlern und werden selten öffentlich ausgestellt. Die Chagall-Ausstellung "Paradiesische Gärten" in Lindau mit 66 Werken aus der Spätphase des Künstlers wird von Mai bis Oktober zu sehen sein. Ausgezeichneter Garten Neben der Bildenen Kunst liebt Doschka Blumen und Pflanzen. Sein Garten in Dettingen ist mehrere Hektar groß. Französische und englische Gartenräume gehen harmonisch ineinander über. Zusammen mit vielen Skulpturen und pflanzlichen Besonderheiten zählt der Garten zu einem der schönsten Privatgärten Europas. 2006 wurde er als erster deutscher Garten mit dem Europäischen Gartenschöpfungspreis ausgezeichnet. Geschaffen wurde das Anwesen seit 1980 von Gabi und Roland Doschka. Die beiden öffnen den Garten auch für Besuchergruppen.