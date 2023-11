per Mail teilen

Immer mehr Unternehmen setzen auf geteilte Chef-Posten. Das Modell kann Vorteile für alle Seite bringen – muss aber gut durchdacht sein. Drei Teams schildern ihre Erfahrungen.

Als Alexandra Quernes im vergangenen Jahr gefragt wurde, ob sie die Geschäftsleitung des Jobcenters im Landkreis Tübingen übernehmen möchte, war für sie sofort klar: als alleinerziehende Mama schafft sie das nicht. Zu groß der Spagat zwischen Beruf und Familie. Zu eng die Betreuungszeiten im Kindergarten. Auch Kollegin und Freundin Sabrina Lamnek, ebenfalls Kandidatin für den Führungsposten, wollte das Jobangebot aus ähnlichen Gründen ablehnen.

Als die beiden Frauen dann darüber nachdachten, kam ihnen eine Idee: sich die Geschäftsleitung zu teilen. Ihr Arbeitgeber, die Bundesagentur für Arbeit, reagierte überrascht, aber offen.

Gute Absprachen wichtig

Seit Anfang des Jahres teilen sich Quernes und Lamnek die Geschäftsführung. Beide arbeiten 60 Prozent. So wollen sie sicherstellen, dass es genug Zeit für Absprachen gibt. Die beiden Frauen haben einen Konzept erarbeitet, wie sie die Arbeitsbelastung aufteilen.

"Wir arbeiten mit Kernarbeitszeiten. Außerdem ist jede von uns drei Tage die Woche physisch im Büro vor Ort, einen Tag pro Woche gibt es Homeoffice."

Verschiedene Themenbereiche haben sich die Geschäftsführerinnen aufgeteilt. So macht ihre Kollegin Sabrina Lamnek zum Beispiel das Thema Flucht und Asyl, Alexandra Quernes kümmert sich um das Bürgergeld. Außerdem führen die beiden online ein Echtzeit-Notizbuch, in das sie alle Besprechungsergebnisse eintragen. So sind beide immer auf dem Laufenden. Die Geschäftsführerin des Tübinger Jobcenters wünscht sich, dass künftig mehr Unternehmen Führungsduos akzeptieren.

Anfänglich seien Kollegen skeptisch gewesen, sagt Alexandra Quernes. Inzwischen hätten sie aber viel Lob für das neue Führungskonzept bekommen. Sie selbst könne mit dem ruhigen Gewissen arbeiten, nachmittags trotzdem rechtzeitig im Kindergarten zu sein.

Nicht nur im Büro sitzen - sondern auch lehren

Auch Angelika Zirker und Dietmar Till teilen sich einen Posten. Beide sind seit Ende September Dekanin bzw. Dekan der Philophischen Fakultät Tübingen. Es ist das erste Mal, dass eine Fakultät in Baden-Württemberg mit einer Doppelspitze agiert.

Die Beweggründe seien rein praktischer Natur, erzählt Angelika Zirker: "Wer hauptamtlich Dekan wird, steigt jahrelang aus Forschung und Lehre aus. Das will eigentlich niemand.“ Das Rektorat sei gleich offen gewesen, dass Zirker die Stelle als Dekanin nebenamtlich übernimmt.

Auch für Dietmar Till war die Aufgabenteilung eine Grundvoraussetzung, um die Stelle anzunehmen. „Sechs Jahre nicht mehr lehren zu können – das hätte mich nicht gereizt. Jetzt haben wir aber eine gute Lösung gefunden", so Till.

Termine und Meetings künftig aufteilen

Ganz einfach sei die praktische Umsetzung jedoch nicht, so Angelika Zirkers Resümee nach den ersten sechs Wochen. Viele Termine würden sie derzeit noch zu zweit wahrnehmen, oft sei die Anwesenheit beider in Meetings und Gremien unerlässlich. Aber das wird sich sicher noch einspielen, hofft die Dekanin. Die Reaktionen, die sie von Kolleginnen und Kollegen bekommen habe, seien jedoch durchweg positiv gewesen. "Eigentlich konnte niemand glauben, dass wir die erste Fakultät im Land sind, die das macht", so Zirker. Sie hofft, dass sich das Konzept der Doppelspitze weiter etabliert und zur Normalität wird.

Das gab es noch nie am Uniklinikum

Als normal gilt auch ihr Beispiel noch lange nicht: Melanie Wasmuth und Esther Herath sind beide Oberärztinnen an der Uniklinik in Tübingen – sie teilen sich den Posten. Es ist das einzige Beispiel einer Doppelspitze in der ganzen Einrichtung.

Lange Zeit sei die Oberarztstelle in der Arbeits- und Sozialmedizinischen Ambulanz unbesetzt gewesen, erzählt Melanie Wasmuth. Der Markt bei Arbeitsmedizinern sei quasi wie leer gefegt. Ihre Kollegin Esther Herath kannte sie bereits vorher, eine geteilte Stelle habe sie sich nur zusammen mit ihr vorstellen können. „Da muss man sich eben verstehen und gut absprechen.“

Beide Frauen haben jeweils zwei Kinder – und beruflich eingebundene Männer. Für ihre Partner würde so eine geteilte Stelle gar nicht infrage kommen, sagt Esther Herath. Sie weiß, dass es am Ende doch meistens Frauen sind, die Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut bekommen müssen. Mit einem Schul- und einem Kindergartenkind hätte sie die Oberarztstelle alleine zeitlich nicht bewältigen können. Ihr Resümee nach einem Jahr ist trotzdem durchweg positiv. Für sie- und für den Arbeitgeber: „Ich sage mal so: wir arbeiten eher zu viel als zu wenig. Eine von uns beiden ist immer da.“