Die Donau in Tuttlingen wird vorerst noch nicht aufgestaut. Als Grund nennt die Stadt eine vom Landratsamt geforderte, aber noch nicht gebaute Fischtreppe. Der Bau dieser rund 200.000 Euro teuren Treppe konnte bislang noch nicht geplant werden. Schuld dafür sei die Ungewissheit, wie die Donau in Tuttlingen künftig überhaupt aussehen solle, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Würde man nur auf Verdacht planen, würde unter Umständen sehr viel Geld in den Sand gesetzt, was ein unverantwortlicher Umgang mit Steuergeldern wäre, so Tuttlingens Bürgermeister Michael Beck. Der Gemeinderat will sich nun in einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigen. Die aufgestaute Donau ist in den Sommermonaten ein beliebter Freizeitort.