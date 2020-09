Die Dokumentarfilmerin Yulia Lodshina hat sich drei Jahre lang mit den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter beim Schlachtbetrieb Tönnies beschäftigt. Daraus entstanden ist ein Dokumentarfilm, der heute (Montag, 21.09.) im Kino Waldhorn in Rottenburg gezeigt wird. Bei dem Film "Regeln am Band", der vor Corona gedreht wurde, geht es um die Zustände in deutschen Schlachthöfen am Beispiel der Firma Tönnies in Ostwestfahlen. Der Film im Kino Waldhorn beginnt um 20 Uhr.