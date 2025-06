Tübingen steht unter Druck. Der Haushalt ist vom Regierungspräsidium noch nicht genehmigt. Verwaltung und Gemeinderat suchen nach Lösungen. Jetzt könnten Steuern erhöht werden.

Wie vielen andere Städten auch, fehlt Tübingen Geld. Der Haushalt ist noch nicht genehmigt. Bei Vereinen und Kultur wird schon gespart. Stadt und Gemeinderat wollen jetzt die Grundsteuer erhöhen. Doch das allein reicht nicht, um eine Lücke im Haushalt von 7,6 Millionen Euro zu schließen.

Steuererhöhungen so gut wie sicher

Die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes ist so gut wie sicher. Noch fehlt der offizielle Beschluss des Gemeinderates. Der soll bei der nächsten Sitzung am 26. Juni folgen. Bei einer Sitzung am Dienstagabend konnte sich der Großteil der Fraktionen auf eine Erhöhung einigen. Damit wird ein Minus nach der Grundsteuerreform ausgeglichen.

Ein Ziel der Grundsteuerreform war nämlich, dass die Einnahmen der Kommunen vor und nach der Reform gleich bleiben. Dieses Ziel, die sogenannte Aufkommensneutralität, wurde aber vielerorts verfehlt. Das Minus in Tübingen für 2025 verglichen mit dem Vorjahr beträgt rund zwei Millionen Euro. Um diese Summe auszugleichen, soll der Hebesatz von 270 auf 300 Prozent steigen.

Einige Fraktionen im Gemeinderat wollen den Hebesatz sogar über diesen Wert erhöhen, um mehr Geld einzunehmen. Dazu gehören beispielsweise die Fraktionen AL/Grüne und die SPD. Das erklärten die Fraktionsvorsitzende der AL/Grüne, Annette Schmidt, und der Vorsitzende der SPD, Florian Zarnetta, dem SWR. Die Fraktionen Tübinger Liste, CDU und FDP sind gegen eine Erhöhung über die 300 Prozent hinaus, so der Fraktionsvorsitzende der Tübinger Liste, Thomas Unger.

Streitpunkt Gewerbesteuer

Erhöhungen könnte es auch bei der Gewerbesteuer geben. Auch bei ihr sind die Tübinger Liste, CDU und FDP dagegen, erklärte Unger (Tübinger Liste) dem SWR. AL/Grüne und die SPD sind dafür, wenn auch widerwillig, beschreibt Zarnetta (SPD).

Nach dem unerwarteten Steuereinbruch haben wir nun aber nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera.

Für ihn ist "jede Erhöhung bei der Gewerbesteuer in der aktuellen wirtschaftlichen Situation geradezu absurd." Man wolle an keiner der beiden Steuern etwas ändern, "aber man muss".

Sparvorschläge bisher ohne Mehrheit

Dem widerspricht Thomas Unger (Tübinger Liste). Er und seine Partei würden seit Jahren anprangern, dass Tübingen in vielen Bereichen "über dem Standard in Baden-Württemberg" liege. Die Stadt habe jahrelang zusätzliche Ausgaben getätigt, die "nice to have", aber nicht notwendig gewesen seien.

Unger und seine Partei fordern unter anderem Einsparungen beim öffentlichen Nahverkehr. Tübingen bezuschusst etwa das Deutschlandticket für die Bürgerinnen und Bürger. Wenngleich dieser Zuschuss sinkt - er sollte komplett gestrichen werden, findet Unger. Auch der kostenlose Busverkehr an Samstagen sei derzeit nicht mehr finanzierbar.

Diskussion um Tübinger Haushalt dauert an

Schon seit Monaten wird diskutiert, wie Tübingen einen genehmigungsfähigen Haushalt bekommt. Die Verwaltung hatte eine Streichliste entwickelt, durch die viel Geld gespart werden sollte. Schon früh war klar, dass Vereine, Initiativen und Kultureinrichtungen betroffen sein werden. Dennoch genehmigte das Regierungspräsidium den Haushalt nicht. Denn das Minus wurde größer als erwartet.

Ende April gab OB Boris Palmer bekannt, die Grundsteuer rückwirkend erhöhen zu wollen. Nun muss die Stadt weitere Millionen einsparen, weil die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stärker zurückgegangen sind, als berechnet. Das Regierungspräsidium fordert jetzt weitere Einsparungen in Höhe von 7,6 Millionen Euro. Die könnten bald auch Unternehmen, Häuslebesitzer und Mieterinnen treffen.

Diskussionen um Grundsteuererhöhungen auch in anderen Städten

Nicht nur Tübingen steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Auch in der Stadtkasse von Baden-Baden klafft ein riesiges Loch. Dort fehlen rund 34 Millionen Euro. Die Stadt will als Reaktion auf die strengen Auflagen des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Grund- und die Gewerbesteuer um 30 Prozent erhöhen, und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Die Stadt könnte damit für zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 17 Millionen Euro sorgen. Der Hauptausschuss hatte sich zuletzt allerdings nicht geeinigt und die Abstimmung vertagt.

Besser lief es in Mannheim. Dort wurde die Aufkommensneutralität fast exakt erreicht. Demnach summieren sich die Erträge aus der Grundsteuer für 2025 auf 75,4 Millionen Euro. Das sind 400.000 Euro mehr als zuvor, also eine Erhöhung um knapp 0,6 Prozent. Laut Stadt kann sich das aber im Lauf des Jahres noch ändern.

A, B und C - Diese Arten der Grundsteuer gibt es Grundsteuer A fällt an bei Flächen der Land- und Forstwirtschaft. Dabei gibt es 34 unterschiedliche land- und forstwirtschaftliche Nutzungen, denen jeweils ein Bewertungsfaktor für die Berechnung der Steuer zugeordnet ist. Was letztlich Wohnzwecken zugeordnet wird (und damit Grundsteuer B) und was als privat oder gewerblich genutztes Wirtschaftsgebäude zählt, ist im Detail kompliziert und muss gegebenenfalls von einem Gutachter bewertet werden. Zu Detailfragen gibt es einen Fragen- und Antwortenkatalog des Finanzministeriums BW . Grundsteuer B fällt an für betriebliche und private Grundstücke. Maßgeblich sind hier die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Hinzu kommt noch die Steuermesszahl und der Hebesatz der Kommune, den der jeweilige Gemeinderat festlegt. Dabei werden Wohngebäude insbesondere aus sozialem Wohnungsbau und Kulturdenkmäler begünstigt. Grundsteuer B kann auch für freie, aber prinzipiell bebaubare Grundstücke erhoben werden - oder aber, die Kommune nutzt dafür die optionale Grundsteuer C. Auch zu Detailfragen zur Grundsteuer B gibt es einen Fragen- und Antwortenkatalog des Finanzministeriums BW . Grundsteuer C fällt nur in Gemeinden an, die dieses Instrument nutzen wollen - bislang sind das sehr wenige Gemeinden in Baden-Württemberg. Diese neue (oder erneut eingeführte) Grundsteuer soll Kommunen gerade in Ballungsgebieten unterstützen, neuen Wohnraum zu erschließen. Ziel ist es, Baulücken zu bebauen. Für diese "baureifen" Flächen kann die Kommune einen nochmals höheren Hebesatz festlegen, der auf die Eigentümer Druck ausübt, das Grundstück zu bebauen oder zu verkaufen. Dazu gab es auch einen Kabinettsbeschluss.

Insgesamt wird die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg heiß diskutiert. Viele Häuslebesitzer wehren sich, weil sie teilweise deutlich mehr bezahlen müssen. Knapp ein Drittel der Eigentümer hat Einspruch eingelegt.