Denkmal aus der NS-Zeit in Tuttlingen in der Diskussion

Das Schneckenburger-Denkmal im Tuttlinger Stadtgarten ist ein Relikt aus der NS-Zeit. Nun will sich die Stadt mit der Geschichte auseinandersetzen und bittet um die Hilfe der Bürger.

Soll Gegenstand einer offenen Diskussion werden: Das Schneckenburger-Denkmal im Stadtgarten von Tuttlingen. Pressestelle Stdat Tuttlingen

Auf den ersten Blick ist es nur ein graues Denkmal aus Muschelkalk: Reiter, die von ihren Pferden blicken. Das Schneckenburger-Denkmal im Tuttlinger Stadtgarten ist jedoch ein Relikt aus der NS-Zeit. Nun will sich die Stadt mit der Geschichte des Denkmals aus dem Jahr 1937 auseinandersetzen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

NS-Denkmal wird nicht entfernt

Das Denkmal soll nicht entfernt werden. Stattdessen soll gemeinsam mit der Bürgerschaft ein Prozess gestartet werden, in dem das Denkmal aus heutiger Sicht beleuchtet wird. Dazu gibt es im kommenden Jahr einen Workshop. Am Ende könnte eine Kommentierung, eine Ergänzung durch ein anderes Kunstwerk oder eine Ausstellung stehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Populäres Schlachtlied "Die Wacht am Rhein"

Zwei Schwerpunkte sollen dabei untersucht werden: Zum einen die Geschichte des Denkmals, das 1937 als Ergebnis eines Wettbewerbs geschaffen wurde. Ein zweites Thema soll die Aussage des Denkmals sein: Es erinnert an den aus Talheim stammenden Dichter Max Schneckenburger. Dessen später vertontes Gedicht "Die Wacht am Rhein" war im Kaiserreich sehr populär und wurde zum Schlachtgesang mehrerer Kriege gegen Frankreich. "In Zeiten, in denen wir stolz auf die europäische Einigung und die deutsch-französische Freundschaft sind, müsse man auch dies kritisch hinterfragen, so der Sprecher der Stadt, Arno Specht.