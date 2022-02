Stundenweise Disco mieten in Reutlingen

Tanzen gehen in einem Club ist eigentlich aktuell nicht möglich. Was geht, sind Treffen mit Freunden. Ein Clubbetreiber aus Reutlingen hat beides jetzt einfach kombiniert.

Martin Klasen vermietet seine Räumlichkeiten im Area 14 stundenweise an private Gruppen. "Geschlossene Veranstaltung, kein Einlass" steht dann auf dem Schild an der schweren grauen Eingangstür der Diskothek in Reutlingen. So auch vergangenen Freitag, als rund 30 junge Leute den Club gemietet hatte, um endlich mal wieder so richtig feiern zu können.

Mit Discokugeln und Nebelmaschinen

In dem Reutlinger Club ist alles da: Eine Tanzfläche, ein Sitzbereich, sogar ein Raucherbereich. Natürlich gibt es auch eine Bar, direkt neben der Tanzfläche. Discokugeln und Nebelmaschinen tragen zur Partystimmung bei. Alles ist in rötliches Licht getaucht. Das sei zu schade, um es nicht zu nutzen, sagt Clubbetreiber Martin Klasen, und allemal besser als zuhause die Musikanlage aufzudrehen.

Gäste kümmern sich um alles

Mit der Meinung ist Klasen nicht alleine. 30 junge Leute sind hier in der Area 14. Sie zusammenzubekommen, sei nicht schwer gewesen, meint Anna-Lisa Fink. Sie hat alles organisiert. Die Gäste kümmern sich um alles selbst: Sie bestimmen die Musik, die läuft. Die selbst mitgebrachten Getränke transportieren sie in einem Einkaufswagen zur Bar.

Für 99 Euro pro Stunde endlich wieder feiern

Alle sehnen sich danach, mal wieder feiern zu können. Dafür bezahlen die Partygäste dann auch gerne die knapp 100 Euro pro Stunde. Bei 30 Leuten kein Problem, zumal ab der siebten Stunde der 24h-Tarif greift: 695 Euro von 13 Uhr bis 13 Uhr am Folgetag. Partyteilnehmer Jeff findet es "mega".

"Wir freuen uns wirklich sehr! Es wird mal wieder Zeit. Lange genug gewartet. Es ist Zeit, mal wieder richtig Gas zu geben."

Die Gruppe hat den Club die ganze Nacht lang für sich. Nur aufräumen müssen sie am Ende selbst. Aber dafür ist auch alles mit Stadt und Polizei abgeklärt und durch die dicken Wände wird es auch nicht zu laut für Nachbarn. Clubbetreiber Martin Klasen überlässt die Gruppe dann irgendwann sich selbst: Es sei ja nicht seine Party, sagte er, "aber zu sehen, wie die jungen Leute hier rein kommen und sich freuen", das sei genial.