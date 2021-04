per Mail teilen

Wegen der steigenden Corona-Zahlen im Landkreis Tübingen schließt das Rottenburger Diözesanmuseum ab Karfreitag. Interessierte können aber weiterhin auf der Homepage des Museums Einblicke in die aktuelle Sonderausstellung "In unserer Erde. Grabfunde des frühen Mittelalters im Südwesten" erhalten. Auch die Schätze aus der Sülchenkirche werden in Videosequenzen vorgestellt.