Viele Schulen haben immer noch Probleme mit dem digitalen Fernunterricht. Für die Leiterin des Tübinger Leibniz-Instituts für Wissensmedien, Ulrike Cress, kommt oftmals das Feedback zu kurz.

Viele Kinder können derzeit nicht mehr in die Schule gehen. Lernen müssen sie in Corona-Zeiten trotzdem. Nur eben digital, also am Bildschirm. Und oft scheint das schwieriger als gedacht. Zum Beispiel, weil die Technik streikt, also das Internet klemmt oder Videoplattformen in die Knie gehen.

Ulrike Cress kennt die Probleme. Sie ist Leiterin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen und erforscht mit ihren Kollegen und Kolleginnen schon lange, wie man mit digitaler Hilfe unterrichten kann. Ein zentraler Punkt für sie ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur Aufgaben geben und nachher sagen, ob diese richtig oder falsch gelöst wurden. Die Kinder brauchen, sagt Cress, eine ausführliche Rückmeldung, wie sie auch im normalen Unterricht üblich ist.