Seit knapp einem Monat erhält, wer im Kreisimpfzentrum des Zollernalbkreises in Meßstetten gegen das Coronavirus geimpft wurden, nach der zweiten Impfung einen digitalen Impfnachweis. Inzwischen sind knapp 1.000 Ausweise ausgestellt worden.

Noch geht nichts ohne den gelben Impfpass aus Papier, aber die EU will bis zum Sommer einen digitalen Impfpass einführen. Er soll europaweit gültig sein. Zwei Kreise in Deutschland arbeiten bereits mit dem Modell: Altötting in Bayern und der Zollernalbkreis.

Ausgehändigt bekommt man die Plastikkarte im Scheckkartenformat nach der zweiten Impfung im Kreisimpfzentrum Meßstetten. Darauf hinterlegt sind Name, Impfdatum und Impfstoff. Laut Landratsamt und Softwarefirma ist der Pass absolut sicher und mit dem Datenschutz vereinbar.

Der Pass aus Papier bleibt

Seit drei Wochen gibt es den digitalen Impfpass im Zollernalbkreis, den gelben Papier-Impfpass ganz ersetzen kann er aber noch nicht. Aktuell ist auf der Karte nur die Coronaimpfung hinterlegt.

Impfpass als Freibrief?

Möglich, dass der digitale Impfpass in absehbarer Zeit ein Freibrief für Kurzurlaube, Kneipenbesuche oder Konzertbesuche in Ländern der Europäischen Union wird. Veranstalter, Einrichtungen und Firmen könnten Wert auf die weiße Karte legen, glaubt Landrat Pauli.

Gesetzentwurf am Mittwoch

Allerdings ist es auch möglich, dass sich die Impf-Information im Scheckkartenformat nicht durchsetzen wird. Dann hätten die Geimpften im Zollernalbkreis ein Stück Plastik fürs Sammelalbum. Der Gesetzentwurf in der EU soll am 17. März vorgelegt werden.