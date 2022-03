per Mail teilen

Das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, kurz difäm, schickt Notfall-Medikamente und medizinische Materialien in die Ukraine. In Zusammenarbeit mit der dortigen griechisch-katholischen Kirche werden laut difäm diese Woche zehn Paletten für Krankenhäuser auf den Weg gebracht. Die medizinische Versorgung in der Ukraine sei akut gefährdet.