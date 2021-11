Im Gebiet des Schwäbischen Streuobstparadieses wird immer mehr Obst von den Bäumen gestohlen. Der Verein mit Sitz in Bad Urach (Kreis Reutlingen) stellt schon Warnschilder bereit.

"So viel wie dieses Jahr war wurde noch nie geklaut", klagt Cornelia Randecker vom Obst- und Gartenbauverein in Dettingen/Erms. Dabei schaut sie mehr frustriert als verärgert über die ausladenden Wiesen mit Obstbäumen an den Hängen des Ermstals. Viele Menschen seien respektlos, sagt sie. Spreche man die Diebe darauf an, dass das Obst auf den Bäumen und am Boden Privateigentum der Grundstücksbesitzer sei, würde man ausgelacht.

Viele haben Taschen dabei - manche füllen Kofferraum

Der Vereinsvorsitzende Roland Heinkel hat da mehr Wut im Bauch. Er berichtet von Obstdieben, die mit dem Auto neben der Wiese anhalten, um den Kofferraum zu füllen. Manchmal würde sogar im Team agiert und das Handy eingesetzt, um sich gegenseitig vor Streifen der Ortspolizei zu warnen. Auch viele Spaziergänger und Wanderer, die rund um Metzingen unterwegs seien, hätten eine Extratasche dabei, um diese mit Kirschen, Birnen, Zwetschgen und Äpfeln zu füllen. Jetzt im Herbst nehmen einige auch Walnüssen mit.

Cornelia Randecker und Roland Heinkel vom Obst- und Gartenbauverein Dettingen auf der vereinseigenen Streuobst-Wiese SWR Thomas Scholz

Polizeipräsidium Reutlingen: Obst mitnehmen ist eine Straftat

Es mag verlockend und nicht so schlimm scheinen, sich beim Spaziergang mal schnell ein Früchtchen abzubrechen und aufzuessen. Aber selbst das sei ein Diebstahl, erklärt Martin Raff vom Reutlinger Polizeipräsidium. Es gebe in der Regel in Deutschland keine Obstbäume, die ohne Besitzer sind. Und wenn viele Menschen sich diese eine Birne oder den einen Apfel gönnen, sei der Baum dann doch schnell leer.

Streuobstparadies Bad Urach bietet Hinweisschilder

Die Zunahme des Obstklaus ist kein Phänomen, das nur die Dettinger betrifft. "Ich habe dieses Jahr deutlich mehr Meldungen über Diebstähle bekommen, als in der Vergangenheit", sagt Maike Schünemann vom Verein Schwäbisches Streuobstparadies. Der kümmert sich von Bad Urach aus um die Belange von Streuobstwiesenbesitzern in sechs Landkreisen; am Albrand entlang von Göppingen über Esslingen und Reutlingen bis in den Zollernalbkreis, im Albvorland Tübingen und Böblingen. Es könne daran liegen, dass wegen der Pandemie-Einschränkungen mehr Menschen in der heimischen Natur unterwegs seien. Viele wüssten nicht, dass es verboten ist, Obst mitzunehmen. Deshalb biete der Verein Streuobstparadies günstig Hinweisschilder, die die Obstbauern aufstellen könnten.

SWR Thomas Scholz

Corona und das Wetter könnten Gründe sein

Auch beim Obst- und Gartenbauverein Dettingen ist man überzeugt, dass wegen der Corona-Regeln mehr Menschen in den Streuobstwiesen unterwegs sind. Außerdem hätten Frost und Hagel dieses Jahr vielerorts für massive Schäden und Ausfälle beim Obst gesorgt. Die Gegend um Dettingen sei eher verschont geblieben. Das könnte dazu geführt haben, dass dort mehr Obst auf illegale Weise von den Bäumen verschwunden ist. Dass Aufklärung über die Rechtslage hilft, hält Vereinschef Heinkel allerdings für fraglich. Weil der Wert des Diebesguts selbst bei Taschen voller Obst nicht allzu hoch sei, würden Strafverfahren gar nicht angestoßen oder im Sande verlaufen. Er wünscht sich, dass die Politik härtere Konsequenzen vorsieht. Dem stimmt auch seine Stellvertreterin Randecker zu: "Es muss im Geldbeutel weh tun!"