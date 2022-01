Mutmaßliche Diebesbande geschnappt

Die Polizei hat eine mutmaßliche Diebesbande gefasst. Sie soll eine Serie von Einbrüchen in Supermärkten unter anderem in Reutlingen und Calw verübt haben. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt. Die vier Männer im Alter zwischen 26 und 45 Jahren sind laut Polizei bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Nacht auf Montag auf frischer Tat ertappt worden. Mindestens sieben weitere Einbrüche und versuchte Einbrüche sollen auf ihr Konto gehen. Monatelange Untersuchungen einer speziellen Ermittlungsgruppe hätten nun zur Festnahme der Männer geführt, so die Reutlinger Polizei. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Funkgeräte. Die vier Beschuldigten werden im Laufe des Montags einem Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt.