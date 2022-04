Die neue Klosterscheune auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli

Sie ist das bislang größte Gebäude, das die Handwerker im Moment auf dem Campus Galli bauen: die fast 20 Meter lange Klosterscheune. Lange wurde geplant und ein Modell hergestellt.

Die Klosterscheune ist das erste Gebäude auf dem Gelände, das sich direkt vom St. Galler Klosterplan ableitet. Noch wird fleißig mit der langen Eisensäge gesägt, mit schmalen Schneckenbohrern werden Löcher in Holzlatten gebohrt und Eichennägel ins Fichtenholz gedreht. 20 Meter lang und acht Meter hoch wird die Klosterscheune werden. Noch strahlt die Sonne ungehindert durch die vielen hundert Hölzer, die alle von Hand gefällt, zurechtgehauen und bearbeitet wurden. Da muss genau gearbeitet werden.

Sechseinhalbtausend Schauben fürs Strohdach

Monatelang wurden Schauben zusammengebunden für das Scheunendach SWR SWR

Im hinteren Teil der Scheune sind schon die ersten Schauben aus Roggenstroh auf die Dachlatten gebunden. Das geerntete Roggenstroh wurde ausgedroschen, später von Hand und mit dem Holzrechen gereinigt. Sobald es auf die richtige Länge gebracht ist, wird es mit einem Strohseil zu einem festen Bündel geschnürt. In drei Lagen wird das Stroh auf dem Dach festgemacht. So soll verhindert werden, dass Regenwasser in die Scheune eindringt. Das Strohdach reicht auch deshalb tief hinunter fast bis zum Boden.

Tonnenschwere Eichenbalken werden hochgestemmt

Wie ein Bausatz wurde die Klosterscheune zusammengesteckt. Dafür wurden alle Hölzer auf dem Abbundplatz beim Marktplatz zurechtgesägt und vorbereitet. Alle Stämme sind nummeriert, so muss das Gebäude an seinem Platz "einfach nur noch zusammengesteckt werden", meint Zimmermann Michael. Acht mächtige Eichenstämme im Innern, die Stützbalken, tragen die Hauptlast der Klosterscheune. Fast 800 Kilogramm wiegt ein Balken, um ihn aufzurichten braucht es acht bis zehn Helfer. Mit sogenannten Schwalben, also zusammengebundenen Stangen, wurden sie hochgestemmt. " Genauso macht man das heute noch auf den Dörfern, wenn man den Maibaum oder Narrenbaum stellt", so Michael.

Noch scheint die Sonne durch das Holzgerüst SWR SWR

21.Jahrhundert findet nur in Form von Baugenehmigungen statt

Vom Bohrer bis zum Eichennagel, alles ist handgemacht auf dem Campus Galli, wie im Mittelalter eben. Das 21. Jahrhundert findet nur auf dem Papier statt. In Form von Baugenehmigungen. Alles muss baurechtlich abgenommen werden. Aktuelle Vorgaben des deutschen Baurechts müssen eingehalten werden. Erst dann können die Handwerker loslegen. Wenn alles gut läuft, soll die Klosterscheune bereits Ende dieser Freilichtsaison fertig gedeckt sein. Dann kann der Lehmboden im Innern gestampft werden.