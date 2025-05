Im vergangenen Jahr hat es im Zollernalbkreis am meisten geblitzt. Das zeigt die aktuelle Blitz-Statistik. Insgesamt gab es 2024 in Baden-Württemberg aber weniger Blitze.

Gewitter mit Blitz und Donner häufen sich im Sommer, doch im vergangenen Jahr war es laut Blitz-Statistik ruhiger in Baden-Württemberg als im Vorjahr. Spitzenreiter bei der Blitzdichte war der Zollernalbkreis. Hier schlugen im Verhältnis zur Fläche die meisten Blitze im Land ein, nämlich 1,27 pro Quadratkilometer und Jahr. Das hat der Wiener Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids bekannt gegeben. Am wenigsten hat es demnach im Stadtkreis Pforzheim 2024 geblitzt: Hier schlugen nur 0,12 Blitze pro Quadratkilometer ein.

Laut Aldis/Blids zählen in ihrer Statistik nur Erdblitze - also nur Einschläge und keine Entladungen in den Wolken - und jeder Blitz zählt nur einmal.

Im Land hat es 2024 weniger geblitzt als im Vorjahr

Insgesamt zählte der Blitz-Informationsdienst in Baden-Württemberg 22.464 Blitze und damit weniger als im Vorjahr. 2023 waren noch 29.385 Einschläge registriert worden.

Deutschlandweit hat es mehr geblitzt als in den Vorjahren - im Schnitt alle zweieinhalb Minuten. Laut dem Blitz-Informationsdienst entstehen Blitze häufiger, je wärmer und feuchter es ist. In trockenen Jahren blitzt es also weniger.

In diesem Jahr hat es bereits erste Gewitter gegeben: Erst am Wochenende geriet in Bad Wildbad im Kreis Calw ein Haus und eine Scheune in Brand, laut Polizei vermutlich durch einen eingeschlagenen Blitz.