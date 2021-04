Aufs Leba! Eba! Sag i doch! Dieser Spruch ist landauf landab bekannt, und wenn er erklingt, dann wissen die Fans: Die Drei vom Dohlengässle sind unterwegs mit Mutterwitz, Mundart und viel Musik.

Vor fast dreißig Jahren schlug ihre Geburtsstunde. Im Studio Tübingen, das seit jeher der Mundart verpflichtet ist, war man auf der Suche nach neuen Sketchformaten fürs Radio. Vor allen Dingen sollten Frauen dabei eine wichtige Rolle spielen. Da lag es nah, in Melchingen auf der Schwäbischen Alb im Theater Lindenhof anzuklopfen. Dietlinde Ellsässer, Ida Ott und Isolde Neu haben auch nicht lange gefackelt und ja gesagt. Der Name für die drei Figuren war schnell gefunden: In Melchingen gibt es tatsächlich das Dohlengässle und der Glockenschlag und die aufgeregte Amsel, mit denen die Radiosketche angefangen haben, die stammen auch von dort.

Dietlinde Elsässer und Ida Ott Dietlinde Elsässer

Keine Klischees!

"Wir wollten aber nicht einfach so drei Kittelschürzenfrauen sein, die halt bloß Klischees von sich geben", sagt Dietlinde Ellsässer, die Autorin der Sketche. Und so entstanden drei ziemlich unterschiedliche Charaktere, die sich in nichts nachstanden. "Das war schon toll, dass wir einen Sendeplatz im Radio bekommen haben, dass wir die Themen, die wir beim Metzger oder auf dr' Straß aufgeschnappt oder in der Zeitung gelesen haben, dass wir die einfach so erzählen konnten, das hat uns allen viel Spaß gemacht", fügt Ida Ott an.

Natürlich auf Schwäbisch!

Den drei kam es sehr entgegen, dass sie im Dialekt ihre Ansichten zur Welt kundtun konnten. Schwäbisch, das ist ihr Ding. Sie reden liebevoll davon, dass sich einer aufs Fidle gesetzt hat, wie hählingen etwas passiert ist oder wie dreckat der Schittstoi bei Bertas Hannes Jacqueline gsai sei – das ist Schwäbisch vom Feinsten, vom Urigsten. Sie haben über die Jahre auch extra ganz ausgefallene Wörter gesammelt. "Dietlinde schreibt die Texte so, dass sie fast wie Musik klingen. Jede hat dann praktisch ihre Tonlage", lächelt Ida Ott.

Dietlinde Elsässer, Gina Maas und Ida Ott Dietlinde Elsässer

Vom Radio auf die Bühne

Im Radio liefen also ihre Sketche, aber die Frauen hatten viel mehr zu "verzähle"! So entstand ihr Bühnenprogramm, mit dem sie mehr als erfolgreich unterwegs waren! Wahre Fanclubs haben sie vor Ort erwartet, denn Muskelkater in den Backen war bei den Drei vom Dohlengässle garantiert. Schon, wenn sie ihre Likörchen schlürften, um sich dann genussvoll zu schütteln.

Gina Maas, Ida Ott und Dietlinde Elsässer Dietlinde Elsässer

Ein Neubeginn

2014 allerdings war ein trauriges Jahr für die "Dohlen": Isolde Neu starb. Eine Zeit machten Dietlinde Ellsässer und Ida Ott zu zweit weiter, dann kam Gina Maas hinzu. Zwei neue Programme entstanden mit ihr. Die Kalender waren mit Auftritten gut gefüllt, dann allerdings brach auch über sie Corona herein. Und dieses Virus hat jetzt das Aus für die Drei vom Dohlengässle besiegelt. "Das ist doch eine Sache, die jetzt mit großer Dankbarkeit zu Ende geht", sagt Dietlinde Ellsässer. "Es wird was Neues sich ergeben, da bin ich gespannt und freue mich drauf. Dohlengässle dank schee!"

In diesem Sinne: Aufs Leba! Eba! Sag i doch!

SWR4 Baden-Württemberg Mundart und Musik widmet eine Stunde lang den Drei vom Dohlengässle am Sonntag, 25.04.2021 um 21:05 Uhr.