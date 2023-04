49-Euro-Ticket: Freude und Frust in Tübingen

In Tübingen kostet das neue Deutschlandticket statt 49 nur 39 Euro. Laut Verkehrsverbund Naldo ist die Nachfrage groß. Am Ticket gibt es aber auch Kritik von örtlichen Verkaufsstellen.

Ab dem 1. Mai kann man mit dem Deutschlandticket im ganzen Bundesgebiet für 49 Euro im Monat mit dem Nahverkehr fahren. Für Tübinger ist es mit 39 Euro sogar noch günstiger. Das Ticket kann jetzt schon vorbestellt werden. Das scheinen viele Kunden zu nutzen. Die Nachfrage ist hoch, sagte eine Sprecherin des regionalen Verkehrsverbunds Neckar-Alb Donau, kurz Naldo.

Tübinger brauchen Personalausweis oder Meldebescheinigung

Die vielen Ticketbestellungen und Fragen der Kunden seien für den Verkehrsverbund herausfordernd. Zumal das Tübinger Deutschlandticket zusätzlichen Aufwand bedeute. Die zehn Euro Ermäßigung bekommen nämlich nur Menschen, die ihren Wohnsitz in Tübingen haben. Um das nachzuweisen, müssen Tübingerinnen und Tübinger bei der Vorbestellung im Online-Kundenportal ihren Personalausweis oder ihre Meldebescheinigung hochladen.

Darum ist das Deutschlandticket in Tübingen günstiger In Tübingen wird das Deutschlandticket von der Stadt bezuschusst. Nach Gemeinderatsbeschluss soll zunächst eine Ermäßigung von zehn Euro gelten. Ab Juli soll es sogar 15 Euro Zuschuss geben. Vorraussetzung für die Ermäßigung ist ein Wohnsitz in Tübingen.

Kritik am Abosystem: Persönlicher Fahrkartenverkauf vor dem Aus?

Das Deutschlandticket kann nicht einzeln gekauft werden. Es muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das aber monatlich kündbar ist. Deshalb ist das Ticket auch nicht an Automaten verfügbar. Es muss online oder in einem Abo-Center gekauft werden.

Am Automaten gibt es das Deutschlandticket bisher nicht. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Das Abosystem ärgert örtliche Ticket-Verkaufsstellen. Stefan Blum betreibt zum Beispiel eine DB Agentur in Mössingen (Kreis Tübingen). Er ist selbstständig und hat einen Vertrag mit der Bahn, für die er Tickets vor Ort verkauft.

DB Agenturen sichern persönlichen Fahrkartenverkauf Laut Bahn stellen deutschlandweit rund 1.600 selbstständige Reisebüros mit DB Lizenz, so genannte "DB Agenturen", den persönlichen Fahrkartenverkauf in Städten, kleineren Gemeinden oder an kleineren Bahnhöfen sicher. Sie suchen Verbindungen raus, beraten und verkaufen Tickets.

Das Deutschlandticket könne er wegen des Abosystems nun aber nicht verkaufen, sagt er. Er könnte lediglich die Kundendaten aufnehmen und für ein kleine Einmalzahlung an ein Bahn-Abocenter weiterleiten. Das lohne sich aber nicht. Einen Großteil seiner Einnahmen habe er bisher mit Monatstickets gemacht. Die Kunden seien bislang einfach in sein Geschäft gekommen und hätten dort das Ticket gekauft. Nun fürchtet er um seine Existenz und die anderer Verkaufsstellen. Auf lange Sicht führe das Abosystem dazu, dass es keinen persönlichen Verkauf vor Ort mehr geben wird, fürchtet er. Deshalb hat er sich mit einem Brief an verschiedene Politiker, darunter Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt.

"Aus meiner Sicht braucht der Mensch einen Ansprechpartner."

Auch Verkehrsverbünde sehen das Ticket kritisch

Auch die Verkehrsverbünde in der Region sind nicht begeistert vom neuen Ticket. Kritisch sehe sie vor allem, dass viel Finanzielles noch ungeklärt sei - zum Beispiel, ob die Ausgleichszahlungen von Bund und Ländern für die Mindereinnahmen ausreichen werden, so eine Naldo-Sprecherin. Auch die Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt kritisiert das Ticket: Man solle lieber mehr in die Leistung des öffentlichen Verkehrs investieren, statt nur die Preise abzusenken, so ein Sprecher. Auch dort gingen aber enorm viele Deutschlandticket-Bestellungen ein.