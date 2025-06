Mühlen öffnen am Pfingstmontag in ganz Deutschland ihre Türen. Eine von ihnen: Die Mönchhofsägemühle im Waldachtal. Hier wird seit über 500 Jahren nur mit Wasserkraft Holz gesägt.

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Mühlen wie in Baden-Württemberg. Beim Mühlentag am Pfingstmontag gibt es hier also viel traditionelles Müllerhandwerk zu sehen. So wie in der Schwarzwälder Mönchhofsägemühle im Waldachtal (Landkreis Freudenstadt).

Dort sägt eine über 100 Jahre alte Säge immer noch das Holz aus dem umstehenden Forst. Am Mühlentag bietet die Müllerfamilie ab 10 Uhr Führungen, Musik, Vesper und Holzofenbrot an. Außerdem zeigt ein Zimmermann, wie man Balken für einen Dachstuhl verzapft.

Die Mühle ist in Privatbesitz, aber trotzdem das ganze Jahr über immer dienstags und samstags für Führungen geöffnet, donnerstags und samstags ist die Mühle bewirtet.

Warum gibt es den Deutschen Mühlentag?

Schon vor 32 Jahren hat die die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) den Mühlentag ins Leben gerufen, der jährlich am Pfingstmontag stattfindet. Mühlen sind kultur- und technikgeschichtliche Denkmäler, größtenteils aber in Privatbesitz und nicht öffentlich zugänglich. Einmal im Jahr bieten engagierte Besitzer, Vereine, aber auch Museen Einblicke in die Mühlentechnik und die soziale Bedeutung des Mühlenwesens.

Die über 250 Jahre alte Hausmühle des Hochbronner Hofs bei St. Georgen-Peterzell steht im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) am Mühlentag im Mittelpunkt. Dennis Ottink

Weitere Mühlen öffnen ihre Türen

Die DGM hat auf ihrer Website eine Übersicht erstellt , welche Mühlen beim Mühlentag mitmachen. Auch die wasserbetriebenen Mühlen im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck stehen am Mühlentag im Mittelpunkt. Von 11 bis 17 Uhr sind die Mühlen in Betrieb .

Die Ölmühle im Donautal in der Gemeinde Beuron bietet am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr Besichtigungen, Führungen und zeigt den Mahlbetrieb. Die historische Getreidemühle in Ofterdingen lädt von 11 bis 17 Uhr zu Führungen ein und ist bewirtet. Auch die Baumannsche Mühle in Pfullingen ist für Führungen im Mühlenmuseum geöffnet. Sie ist die letzte noch funktionsfähige Mühle in Pfullingen, früher gab es aber mehrere in der Stadt.