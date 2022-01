Umwelt- und Klimaschutz in Tübingen: Heftige Vorwürfe gegen McDonald's

Die Deutsche Umwelthilfe lobt Tübingens Pilotprojekt einer kommunalen Steuer auf Einwegverpackungen. Und sie kritisiert die Fast-Food-Kette McDonald's wegen einer Klage gegen diese Steuer.

Für Jürgen Resch, den Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), ist McDonald's einer der ganz großen Klima-, Müll- und Umweltsünder in Deutschland. Bundesweit sei das Unternehmen für einen 51.000 Tonnen schweren Verpackungsmüllberg verantwortlich.

In anderen Ländern, so die DUH, beweise der Konzern, dass er Pommes, Salate, Burger und Getränke problemlos in Mehrweggeschirr anbieten könne. Er weigere sich aber, diese Modelle in Deutschland umzusetzen, was die DUH verantwortungslos nennt.

Klage blockiere Nachahmer

Einige Kommunen in Deutschland, so DUH-Geschäftsführer Resch, hätten großes Interesse, eine Verpackungssteuer nach dem Vorbild Tübingens einzuführen. Sie zögerten damit aber, weil eine Klage von Mc-Donald's gegen die Steuer noch nicht entschieden ist.

Auch McDonald's kann Mehrweg - das will die Deutsche Umwelthilfe mit diesem Bild von Verpackungen in französischen Filialen beweisen. Pressestelle DUH

McDonald's nennt Tübinger Verpackunssteuer unverhältnismäßig

Diese Klage hatte die Franchise-Nehmerin der Tübinger McDonald's-Filiale beim Mannheimer Verwaltungsgerichtshof eingereicht. Die Begründung: Die Steuer sei unverhältnismäßig und im Sinne eines modernen Umweltschutzes nicht zielführend. Der Konzern fordert bundeseinheitliche Regelungen im Kampf gegen den Plastikmüll statt "lokaler Insellösungen und Sonderwege".

In der Tübinger McDonald's-Filiale soll es ab Dienstag Getränke und Desserts auch in Mehrweggefäßen geben. SWR

Am Montag hat die Fast-Food-Kette allerdings angekündigt, in ihrem Restaurant in Tübingen Mehrwegverpackungen anzubieten, wenn auch nur für Getränke und Desserts. Jürgen Resch von der Umwelthilfe sieht darin keine Kehrtwende in der Konzernpolitik.

"McDonald's versucht immer, den kleinsten Beitrag zu leisten."

10 von 1.450 Filialen in Deutschland, so Resch, böten bereits ein solches eingeschränktes Mehrweg-Sortiment an. Nun nehme man eben noch Tübingen dazu. Das bedeute nicht viel.

Palmer freut sich über neues Angebot bei McDonald's in Tübingen

Tübingens Oberbürgermeister Palmer dagegen zeigte sich freudig überrascht von der Ankündigung. Es wäre ein falsches Signal, an dieser richtigen Entscheidung in Richtung Mehrweg Kritik zu üben, so Palmer. Motivation sei wichtig, und er freue sich über jeden Schritt in eine bessere Zukunft.