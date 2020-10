In der Schillerschule in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) sind zwölf Klassen in Quarantäne. Bereits vor vier Wochen gab es in der Gemeinde nach einer Geburtstagsparty viele Corona-Fälle.

Bei der Geburtstagsfeier hatten sich rund 30 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In der Folge mussten mehrere hundert Menschen in Quarantäne. Ob die jetzt an der Gemeinschaftsschule aufgetretenen Fälle noch Nachwirkungen der Party sind, ist unklar. Es sei theoretisch möglich, sagte Dettingens stellvertretender Bürgermeister Rolf Hägele. Das aktuelle Problem bestehe darin, dass eine Betreuerin in der Kernzeitbetreuung der Gemeinschaftsschule positiv getestet wurde, die mit den Kindern der Klassenstufen eins und zwei zusammen war. Außerdem eine Fachlehrerin, die in mehreren Klassen unterrichtet hatte.

Klassenzimmer wird Testzentrum

Nun mussten die Kinder von 12 Schulklassen und 16 Lehrer vorsorglich in Quarantäne. Von den 720 Schüler und Schülerinnen der Schule sollen an die 300 getestet werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Das Reutlinger Gesundheitsamt rät aber dazu. Ein Klassenzimmer der Schule wurde deshalb am Montag von der Kassenärztlichen Vereinigung kurzfristig zum Testzentrum umfunktioniert.

Corona-Lage im Ort hat sich beruhigt

Insgesamt hat sich Situation in Dettingen wieder etwas beruhigt, was das Infektionsgeschehen angeht. Nach der Geburtstagsparty vor einem Monat hatte der TSV Dettingen/Erms sein Fußballtraining ausgesetzt. Seit einer Woche läuft das Training der Jugendabteilung wieder. Allerdings fehlen jetzt Kinder der Schillerschule. "Schön sei was anderes", sagte der Jugendleiter dem SWR. Von der Feier waren sieben Schulen im Landkreis Reutlingen betroffen, die Klassen in Quarantäne schicken mussten. Laut Gesundheitsamt ist das Geschehen bei dreien mittlerweile abgeschlossen.