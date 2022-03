In Dettingen an der Erms organisiert das Rathaus Impftermine für Hausärzte

per Mail teilen

Frust bei Impfwilligen und bei Hausärzten - die einen bekommen keinen Termin, die anderen können sich vor Anrufen nicht retten. Dettingen im Kreis Reutlingen hat eine Lösung gefunden.

Patienten bekommen über die Gemeindeverwaltung schnell und unkompliziert einen Impftermin. Seit fünf Wochen bereits organisiert Dettingen die Impftermine für die Hausärzte.

In einer Hausarztpraxis erhält ein Patient eine Impfung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Wer sich impfen lassen will, meldet sich per Telefon oder Mail bei der Gemeinde und wird dann in eine Warteliste aufgenommen - viel einfacher und schneller als über die zentrale Terminvergabe des Landes.

Vergabe von Impfterminen einfach strukturiert

In Dettingen an der Erms melden die Hausärzte vor dem Wochenende, wieviel Impfstoff ihnen zur Verfügung steht, die Gemeinde vergibt danach Impftermine. Übers Wochenende rufen Mitarbeiter der Gemeinde die Patienten an und teilen ihnen ihren Impftermin mit.

Ziel: Impfen bis zum Ende der Sommerferien

Geimpft wird dann in einer wegen Corona leer stehenden Sporthalle. Bis zum Ende der Sommerferien will die Gemeinde Dettingen das Konzept durchhalten. Dann wird die Sporthalle voraussichtlich wieder für anderweitig benötigt.