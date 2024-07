per Mail teilen

Das Design der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb steht fest - am Freitag wurde es vorgestellt. Jetzt müssen die Fahrzeuge nur noch produziert werden. Das könnte noch eine Weile dauern.

In mehreren Abstimmungsrunden wurde an dem Design der Regional-Stadtbahn gefeilt: Jetzt steht fest, wie die sogenannten TramTrains aussehen sollen. Weil die Stadtbahn Teil der baden-württembergischen Nahverkehrsflotte ist, sind die Fahrzeuge im gelb-schwarzen bwegt-Design gestaltet.

"Die Zugehörigkeit der TramTrain-Fahrzeuge zur bwegt-Flotte ist eindeutig", erklärt Thomas König von TRICON das Design. Die Firma mit Sitz in Kirchentellinsfurt hat das Design begleitet und umgesetzt. Fahrgäste können dank des Designs trotzdem Stadtbahn und Regionalzug gut unterscheiden. Das sei wichtig, damit Fahrgäste in das richtige Fahrzeug einsteigen.

Auch Kosten spielen eine Rolle: Die Fronthaube werde nur in zwei unterschiedlichen Farben lackiert, statt in drei. Muss man die Haube ersetzen, sei das billiger.

Stadtbahn geht ab 2027 in Betrieb

Mit der Regional-Stadtbahn können Fahrgäste mit modernen Stadtbahnfahrzeugen in der Region Neckar-Alb den ÖPNV nutzen. Weitgehend umsteigefrei könne man vom Umland bis in die Reutlinger und Tübinger Innenstädte fahren.

Bis die TramTrains gebaut und genutzt werden, wird es wohl noch eine Weile dauern. Erst Ende 2027 sollen sie in der Region fahren. Sie werden dann als S6 im Halbstundentakt zwischen Bad Urach und Reutlingen fahren. Das Netz dafür bestehe teilweise schon, an anderen Stellen müssen Strecken reaktiviert werden, so die Sprecherin.