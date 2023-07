"Bitte lächeln", heißt es jetzt im Kreis Reutlingen. Zum 50-jährigen Kreisjubiläum fotografiert ein Künstler Menschen. Aus den vielen Gesichtern wird "Das Gesicht des Landkreises".

Zum 50-jährigen Reutlinger Kreisjubiläum hat das Kunstprojekt "Der Landkreis lächelt" begonnen. Nach Angaben des Landratsamts ist das mobile Fotostudio des Künstlers Wolf Nkole Helzle unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger in Metzingen, Münsingen, Pfullingen und Reutlingen zu fotografieren. Aus den vielen Portraitfotos entsteht eine Collage: "Das Gesicht des Landkreises".

Der Reutlinger Landrat Ulrich Fiedler hat sich bereits für das Kunstprojekt "Der Landkreis lächelt" fotografieren lassen. Pressestelle Landkreis Reutlingen | Foto: Jacqueline Laci

Der Künstler ist am Dienstag, 04. Juli, in Metzingen. Sein mobiles Fotostudio steht zwischen 10 und 18 Uhr in der Ochsenkelter. Wer sich ablichten lässt, bekommt das Kunstwerk am Ende als Postkarte zugeschickt, die ersten zehn Teilnehmenden erhalten obendrauf eine "Landkreisschokolade" so das Reutlinger Landratsamt. Eine Anmeldung zum Fotoshooting ist nicht erforderlich.

Nächste Stationen der Foto-Tour

Am Mittwoch, 5. Juli, macht das mobile Fotostudio Halt bei der Stadtbücherei in Pfullingen. Am Donnerstag, 6. Juli, steht es im Kulturpark Reutlingen-Nord. Am Dienstag, 11. Juli, fotografiert der Künstler im KULTSPACE Münsingen. Letzte Station ist die Stadtbücherei Bad Urach am Mittwoch, 12. Juli. Wolf Nkole Helzle fotografiert an allen Standorten auf seiner Tour jeweils von 10-18 Uhr.

Fotograf Wolf Helzle bei der Jubiläumsaktion "Der Landkreis lächelt". SWR Matthias Neumann

Fotograf will viele Menschen ablichten

Der Fotograf möchte möglichst viele Bürgerinnen und Bürger fotografieren. Das fertige Kunstwerk soll dann im Neubau des Landratsamtes Reutlingen seinen Platz finden. Anlässlich der Kunst- und Kulturmesse des Landkreises soll es am 21. Oktober öffentlich enthüllt werden.

Ein Stuhl, eine weiße Leinwand, gute Beleuchtung und eine große Kamera: Das sind die wichtigsten Bestandteile des mobilen Fotostudios von Wolf Nkole Helzle. Pressestelle Landkreis Reutlingen | Foto: Alexander Müller

Mit dem Kunstprojekt "Der Landkreis lächelt" soll das Bewusstsein der Menschen sowie deren Identifikation mit dem Kreis gestärkt werden. Die Foto-Tour ist eine von vielen Aktionen im Jubiläumsjahr.

Bildband zu 50 Jahre Kreisreform Reutlingen

Zum Auftakt des Kreisjubiläums hat das Kreisarchiv Reutlingen den Bildband "Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen" herausgegeben. Zudem gibt es den Bildband "Der Landkreis Reutlingen von oben. Alle Orte damals und heute."