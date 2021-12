Muscheln, Fossilien, ausgestopfte Tiere

Im ehemaligen Paketpostgebäude in Reutlingen werden künftig über 80.000 Exponate des Naturkundemuseums sowie Werkstätten und Verwaltung unterkommen.

Das Magazin des Reutlinger Naturkundemuseums ist der Ort, an dem alle Stücke lagern, die gerade nicht ausgestellt werden. Es platzt aus allen Nähten. Das Gebäude im Heinzelmann-Areal wurde bereits verkauft. Daher ziehen das Magazin, die Werkstätten und die Verwaltung des Naturkundemuseums bald ins alte Paketpostgebäude um. Doch das muss erst noch vollends umgebaut werden. Derzeit ist der Umbau in vollem Gang. Es wird gehämmert, gebohrt und gestrichen.

Noch nicht fertig: die ehemalige Paketpost in Reutlingen wird zum Depot des Naturkundemuseums SWR Steffi Assenheimer

Räume können unterschiedlich temperiert werden

Wände wurden bereits eingezogen, so entstanden viele kleine Räume, die von einem langen Flur im Erdgeschoss abgehen. Sie haben keine Fenster, um die Exponate zu schützen.

„Licht zersetzt Felle und andere biologische Materialien. Deswegen müssen solche Sammlungen immer lichtgeschützt aufbewahrt werden.“

Außerdem können die Räume unterschiedlich temperiert werden. Das sei wichtig bei so vielen verschiedenen Exponaten aus unterschiedlichen Klimazonen, so Anke Bächtiger. Und das lasse sich in Räumen ohne Fenster viel einfacher steuern. Eine Lüftungsanlage sorgt künftig auch ohne Fenster für gute Luft. Sie senkt die Konzentration von Schadstoffen, die die dort gelagerten Exponate ausgasen.

Exponate werden schockgefrostet

In einem Teil des Gebäudes steht ein großer weißer Kasten, fast drei Meter hoch und ebenso breit und lang. Es handelt sich um eine sogenannte Kühlzelle. In diese riesige Kühltruhe kommen alle biologischen Objekte des Museums, wenn sie ausgestellt waren und wieder ins Depot wandern, ob es sich nun um einen Schmetterling oder einen Orang-Utan handelt. Sie werden schockgefroren, um Schädlinge abzutöten, die sonst in das Magazin eingeschleppt werden könnten, erklärt Anke Bächtiger. Auch beim Umzug kommen alle Exponate außer den Fossilien in die Kühlzelle. Es könnte ja sein, dass sie beim Transport von Schädlingen befallen wurden.

Im Frühjahr kann das Magazin umziehen

Alle 80.000 Exponate werden in der ehemaligen Paketpost einen Platz finden: Muscheln, Fossilien oder ganze Baumstämme. Außerdem werden dort Werkstätten für die Präparation von Ausstellungsstücken eingerichtet. Der eine Million Euro teure Umbau läuft bislang planmäßig, sagt Kathrin Berger, bei der Stadt Reutlingen für das Gebäudemanagement zuständig. Voraussichtlich werde man den Zeitplan einhalten, dann könne das Naturkundemuseum im April einziehen.