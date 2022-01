Friedliche Demonstration gegen Corona-Regeln

Am Samstagabend haben laut Polizei rund 2500 Menschen in Reutlingen gegen die Corona-Politik demonstriert. Einige von ihnen hatten sich vorab zu einer Kundgebung im Bürgerpark getroffen, dann zog die Menschenmenge durch die Reutlinger Innenstadt. Es ging unter anderem um Themen wie Schulschließungen und eine mögliche Impfpflicht. Die Polizei begleitete die Demonstration unter anderem mit einer Reiterstaffel, es sei aber alles friedlich verlaufen, so ein Sprecher der Polizei. Auch die Maskenpflicht wurde zum Großteil eingehalten. Seit Anfang des Jahres hat ein neues Veranstalterteam die Organisation der Samstags-Proteste in Reutlingen übernommen und möchte sich für einen ordnungsgemäßen Ablauf einsetzen.