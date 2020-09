In Tübingen haben am Mittwochabend etwa 150 Menschen für die Auflösung des griechischen Flüchtlingslagers Moria demonstriert. Das Lager war in der Nacht zum Mittwoch fast komplett abgebrannt.

Moria-Demo Tübingen SWR Müller Bei der Demonstration, zu der unter anderem die Seebrücke Tübingen aufgerufen hatte, forderten die Demonstranten sofort zu handeln. Deutschland sollte möglichst viele Menschen aus dem Lager aufnehmen. Außerdem sollte die Regierung Möglichkeiten für die Flüchtlinge schaffen, legal nach Europa zu kommen. Rottenburg will Flüchtlinge aufnehmen Rottenburg hat wiederholt signalisiert, dass man Menschen unterbringen könne und wolle, so Bürgermeister Thomas Weigel. Es sei "ein Aberwitz", dass die Verteilung nicht gelinge. Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Kühn forderte Innenminister Seehofer auf, Flüchtlinge aufzunehmen. Ausschreitungen auf Moria Auch in der Nacht zu Donnerstag sind immer wieder Feuer ausgebrochen. Außerdem soll es zu Ausschreitungen gekommen sein. Bürgerwehren verhinderten aus Angst vor einer Corona-Ansteckung Flüchtlingen den Zugang zu benachbarten Gemeinden.