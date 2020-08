38.000 Menschen – so viele haben nach Auskunft der Behörden am Samstag in Berlin protestiert – gegen die Beschränkungen, die wegen Corona gelten. Eine der Demonstrantinnen war Tina Caracciolo aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Sie gehört zur Initiative "Eltern stehen auf". Die Gruppe setzt sich gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln für Kinder ein. In Berlin kam es aber nach der aufgelösten Demo zu rechtsradikalen Krawallen vor dem Bundestag. Was hat Tina Caracciolo davon mitbekommen?